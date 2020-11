A.P. et P.-Y.P.

Depuis ce lundi, la RTBF a rendu le port du masque obligatoire sur antenne et en studio.

Le Conseil national de sécurité de vendredi dernier a remis en question plusieurs des mesures sanitaires que la RTBF avait imposées à son personnel. Au-delà de celles mises en place par le service public depuis plusieurs mois, les animateurs et journalistes doivent, depuis ce lundi, porter le masque sur antenne et en studio. Une décision qui s’applique "aux émissions en direct avec plus d’une personne en plateau ou en studio", explique la RTBF. Seule exception admise : le présentateur ou l’animateur qui se trouve seul.

" Je suis conscient que cette mesure va créer auprès de certains de nos publics, une source d’inconfort voire d’anxiété. Néanmoins, à côté des mesures déjà mises en place dans nos studios et locaux, la propagation galopante du virus au sein de toute la population nous impose de prendre cette mesure complémentaire. Nous espérons qu’elle soit limitée dans le temps, mais aujourd’hui la protection de notre personnel et des invités passe aussi par le port du masque ", explique Jean-Paul Philippot, l’administrateur général de la RTBF.

(...)