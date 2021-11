Cinq semaines se sont déjà écoulées depuis le début de la dixième saison du Meilleur Pâtissier. Après un premier épisode éliminatoire à l’issue duquel les téléspectateurs de RTL-TVI ont vu partir pas moins de six candidats, l’aventure a repris son cours comme à l’accoutumée avec un candidat éliminé au terme de chaque épisode. Et autant dire que le casting de cette année donne du fil à retordre aux membres du jury, Cyril Lignac et Mercotte. Et, pour cause, le niveau de la promotion 2021 est plutôt élevé. Parmi les bons élèves de cette saison, on retrouve Jérôme, un chargé de marketing originaire de l’Essonne, en France. Depuis le début de l’aventure, le savoir-faire de l’homme de 46 ans épate, notamment lors de la redoutable épreuve de Mercotte. À plusieurs reprises, ce dernier a montré qu’il pouvait faire face aux recettes provenant du grimoire de la blogueuse culinaire. “C’est l’épreuve qui me donnait le plus envie dans le concours et celle que j’avais le plus envie d’essayer. C’est un véritable test car c’est très compliqué. J’étais très fier de moi”, déclare Jérôme au quotidien Ouest France. Selon lui, sa force réside également dans sa détermination et dans la bonne gestion de son stress. “Je suis aussi assez persévérant. On ne peut pas toujours tout réussir alors quand j’échoue, je recommence aussitôt.”

“Je suis tombé sur des commentaires vraiment méchants”

Il n’y a malheureusement pas que par son savoir-faire que Jérôme se fait remarquer. Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas manqué de critiquer la voix aiguë du pâtissier amateur. Des remarques qui ne sont évidemment pas tombées dans l’oreille d’un sourd. “Après la diffusion de la première émission, je suis allé voir les réactions sur Twitter. Je suis tombé sur des commentaires vraiment méchants au sujet de ma voix, mais aussi de mon physique”, confie le candidat qui explique avoir directement quitté les réseaux sociaux après avoir pris connaissance des critiques dont il était la cible. “J’ai été très blessé mais je me suis forgé une carapace. Aujourd’hui, j’ai toujours mon compte Instagram mais les gens sont pour la plupart bienveillants. Ils me suivent pour mes gâteaux et non pour me critiquer.”

