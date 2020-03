"Comme vous, je respecte les consignes sanitaires, je suis à la maison", lançait Cyril Lignac dans une vidéo Instagram vendredi dernier. "Et c'est une bonne occasion de se remettre à cuisiner." Le célèbre chef de M6 propose ainsi ses services au public pour récréer ses recettes faciles à faire en famille et avec des produits du quotidien. "Pour la première fois en France, je vous propose de cuisiner tous ensemble de chez nous." Idéal en période de confinement! Pour preuve, le succès est déjà au rendez-vous après seulement trois jours d'émission.

Le chef Belge Julien Lapraille embraye le pas

Chez nous, après avoir testé le Stay at home Challenge, c'est le candidat belge de Top Chef qui propose un concept similaire à suivre dans ses stories Instagram et sur Bel RTL. Julien Lapraille réalise ses recettes en direct pour ses fans, que ce soit sur Instagram et Bel RTL pour le live ou Facebook pour avoir la recette complète. Bref, tout un programme... culinaire!