C'est la grande finale du "Meilleur pâtissier" ce jeudi soir. Lors de cette dernière étape de l’émission, notre compatriote Alexandre affronte Aya et Maud. Pendant cette ultime journée, le pâtissier belge va devoir convaincre Cyril Lignac, Mercotte et le chef Christophe Michalak, invité de la finale.Sous pression, les candidats ont reçu de la visite sur le plateau. Un moment riche en émotion. Alors qu'il s'active en cuisine, Alexandre a ainsi reçu la visite de son chien, ses parents et son frère. Un extrait de la finale diffusé par RTL TVI quelques heures avant le coup d’envoi montre le candidat en larmes entouré de ses proches.