L’émission culinaire, dont le tournage prévu en avril avait déjà dû être reporté suite à la pandémie , vient donc encore de connaître un coup dur. En cours d’enregistrements depuis le mois de juin, Le meilleur pâtissier a en effet dû être stoppée net suite à un salarié de M6 qui a contracté le Covid-19. Les plateaux télévisés étant des lieux fermés, la production n’a pas d’autre choix que de tout arrêter momentanément dès le premier cas positif au coronavirus.

Selon Voici, après avoir fait tester toutes ses équipes, le producteur Jean-Luc Azoulay a ainsi pris la décision de suspendre la fin du tournage de la célèbre émission avec Cyril Lignac et Mercotte. Même si les tournages se terminaient, l'émission de M6 -diffusée aussi sur RTL-TVi, doit donc être en stand by durant quelques semaines. Un retard est donc possible lors de sa diffusion prévue aux alentours d'octobre.