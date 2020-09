On connait enfin la date du retour duLa neuvième saison du concours de pâtisserie démarrera le 5 octobre prochain en prime time sur RTL-TVI. Quatorze nouveaux candidats devront mettre les petits plats dans les grands pour régaler Cyril Lignac et Mercotte. Parmi eux, un Belge originaire de Bruxelles: Florian.

Ce régisseur événementiel de 31 ans à la longue barbe et au bonnet vissé sur la tête se mesurera d'autres amateurs en pâtisserie comme Margaux, gagnante de l'émission En route pour le Meilleur Pâtissier, François-Xavier, un chef de produits informatiques de 52 ans résidant à Los Angeles, aux Etats-Unis, ou encore Maxime, un pompier volontaire de 20 ans.

Si de succulantes surprises attendent encore les téléspectateurs, RTL-TVI nous en dit déjà un peu plus sur cette saison inédite. Cette dernière proposera, chaque semaine, plusieurs nouveaux thèmes originaux tels que "Les gâteaux de l'envers", "The American Dream", "Le Nord contre le Sud" ou encore "Passionnément rouge". Et, pour la première fois, un pâtissier aura le privilège de réintégrer le concours.