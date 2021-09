Le concours gourmand revient sur RTL-TVI avec un candidat belge et plusieurs nouveautés.

Les années passent et Le Meilleur Pâtissier n’a pas pris une ride. Au contraire, le concours attire toujours plus de pâtissiers amateurs. La preuve : Plus de 15 000 candidatures ont été recensées pour la dixième saison du programme de M6 (diffusé chez nous sur RTL-TVI) qui se déroule, cette fois-ci, sans masque (des tests ont toutefois été faits pendant le tournage). Il faut dire que pour son dixième anniversaire, l’émission place la barre très haut avec plusieurs nouveautés qui donneront certainement envie aux téléspectateurs de se mettre, à leur tour, derrière les fourneaux.

(...)