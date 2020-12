Le thème "Riche comme Crémus" n’aura pas porté chance à Florian. Ce lundi soir sur RTL-TVI, le Belge du Meilleur Pâtissier a été contraint de ranger le tablier suite à plusieurs faux pas. "Ce n’était pas ma semaine", nous dit-il. "Après deux flops, c’était difficile de me rattraper. Il aurait fallu que tous les autres se plantent et que, de mon côté, je fasse quelque chose d’extraordinaire et de merveilleusement bon. Bref, c’était vraiment compliqué…"