Lucas et Nicolas, les frères de Malmedy, seront en finale de Pékin Express jeudi prochain, sur Club RTL.

Alors qu’ils avaient pensé tout abandonner (l’éloignement de leur famille était trop dur pour eux et pour leurs proches), Lucas et Nicolas ont décroché vendredi soir leur ticket pour la finale de la saison 15 de Pékin Express. "Depuis le départ, on a dit qu’on faisait cette émission pour s’amuser et qu’on restait nous-mêmes, nous confie d’emblée Nicolas, le grand frère. Mais nos plus gros adversaires, c’étaient nous-mêmes. On a une complémentarité dans le binôme qui fait qu’on est capables de faire de belles choses, mais il y a aussi eu des moments de tensions et il est clair qu’il faut aussi un facteur chance. Il ne faut pas croire qu’on n’est arrivés en finale que par de la chance. Cependant, c’est vrai, il y en a eu." Et de poursuivre sur le fait qu’ils étaient prêts à tout pour gagner : "On a fait le jeu pour aller le plus loin possible, en se donnant les moyens. Et à partir du moment où tu donnes tout, tu ne peux rien regretter."

Vous êtes-vous fait des amis ou des ennemis parmi les autres binômes ?

Lucas : "On le voit à travers les épisodes, on a réussi à créer des affinités importantes avec Papy JC, Axel mais aussi les cousins Tarik et Ahmed. On lit souvent ‘alliance’ mais on ne peut pas dire cela, ce sont vraiment des affinités. C’est avec eux qu’on aimait se retrouver quand on était en off. Mais à côté de ça, encore à l’heure actuelle, on a des contacts avec tout le monde. Dans certains épisodes, on voit qu’il y a des moments parfois un peu plus compliqués à voir ou à entendre, des choses que l’on peut dire car, au moment de la course, il y a la fatigue, etc. Il y a tout qui joue mais on s’entend encore tous très bien."

Qu’est-ce qui a fait la différence alors pour gagner cette demi-finale ?

(...)