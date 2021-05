De Mireille Darc, décédée le 28 août 2017 à Paris, beaucoup gardent l’image d’une actrice pétillante, sexy dans sa robe au décolleté interminable dans le dos, faussement ingénue, capable d’apporter énormément de second degré dans les comédies. Un portrait forcément réducteur. Comme le démontrent les témoignages de ses amis et ce reportage de Sylvain Bergère, réalisé en 2018, “elle incarnait, l’icône de la féminité émancipée et de la liberté sexuelle.”

Des combats qu’elle menait via ses deux grandes passions : la photo et les reportages. Sur la prostitution, l’excision, le cancer, la prison, des personnages de la vie de tous les jours. “Cela me parle, expliquait-elle dans la DH. Ce sont des histoires de femmes très simples et des moments charnières dans la vie des gens, dont on peut se rapprocher. On a tous une connaissance qui a vécu la même chose, ou on est passé par un moment similaire.” Son reportage le plus choc fut sans doute Une vie classée X. Elle y interroge des prostituées avec beaucoup d’empathie et de pudeur. Sa philosophie, elle l’a appliquée à tous ses reportages : “On ne doit pas se coucher avec du désespoir dans l’âme.”

Son mode de pensée s’était enrichi, au fil du temps, avec la notion de pardon : “Dans le pardon, on ne vous demande pas d’oublier, mais de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal, expliquait-elle à Marie Claire. Après seulement, on peut rentrer dans une vie normale. Il y a une période de ma vie où je n’aurais pas admis, pas compris. J’ai fait du chemin. Dans le fait de pardonner, il n’y a pas seulement une prise de conscience, mais de la sagesse. On ne peut pas vivre dans une maison avec, dans l’entrée, des valises pleines de linge sale.”

Même si cela lui avait valu pas mal de sarcasmes, elle croyait aussi aux messages envoyés de l’au-delà par les défunts. Notamment par sa maman. Et cela a complètement changé son rapport à la mort. “Ça m’a rendue forte, libre et très gaie, nous précisait-elle. Ça fait réfléchir. Cela veut dire, peut-être, qu’il y a des évolutions, là-bas, de l’autre côté. Je ne peux pas en vouloir à ceux qui doutent, mais moi, je sais ce que j’ai vécu, je sais que je n’ai pas rêvé.” Et de conclure : “Nous vivons dans un pays rationnel, individualiste et sans Dieu. La mort est de ce fait devenue totalement taboue. On ne sait plus la gérer. On ne veut pas la gérer.”

Une sacrée personnalité qui manque cruellement au cinéma français.