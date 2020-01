Le jeune homme a rendu hommage à sa sœur décédée.

En plus d’être un télécrochet à la recherche de la voix de demain, The Voice, la plus belle voix est surtout un programme à la recherche de belles histoires. Samedi dernier, c’est celle d’Anthony qui a ému les coachs et le public. Âgé de 24 ans, le jeune homme s’est présenté, guitare à la main, sur le plateau de TF1. Il y a interprété "Casting ", une chanson de Christophe Maé qui a une signification particulière pour lui.

"J’ai commencé (à chanter, NdlR) il y a six ou sept ans après un drame dans ma vie, ma sœur aînée Emmanuelle a eu un accident de la route. J’avais treize ans quand elle est décédée, le monde s’est écroulé, elle était mon exemple", raconte le candidat, les larmes coulant sur son visage. "Un jour, mon père m’a dit ‘arrête tes bêtises’, j’ai pris la guitare de ma sœur et je me suis mis à la musique. Et si je chante la chanson de Christophe Maé, c’est que cette chanson c’est la mienne, c’est le cri d’un jeune homme en détresse."

Saluée par les quatre jurés de cette neuvième saison, sa prestation - diffusée au préalable dans une vidéo qui a rassemblé 6,7 millions de vues sur Facebook - a également été remarquée par Christophe Maé en personne. "Il était 8 heures du matin quand je l’ai écouté et j’ai été saisi… forcément. J’ai été ému aux larmes, surtout quand on découvre toute l’histoire et qu’il joue avec la guitare de sa sœur", déclare le chanteur à nos confrères du Parisien. "Je n’avais jamais ressenti cela avec une reprise. C’est fou, car ces paroles sont devenues les siennes. J’aimerais croiser un jour le chemin de ce garçon."

Au terme de son audition à l’aveugle, c’est finalement dans l’équipe de Marc Lavoine qu’Anthony a décidé de continuer son parcours.