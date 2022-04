Dans un long entretien accordé à PuresMédias, Xavier Gandon, le directeur des antennes télévision et digital du groupe TF1, fait le point sur de nombreuses émissions et séries diffusées sur la première chaîne française. Il aborde le futur de Mask Singer dont le jury va être renouvelé suite aux départs d’Alessandra Sublet et de Jarry s'il y a une 4e saison, celui de District Z qui a sombré corps et âme lors de la seconde saison et qui a été déprogrammé et l’éventuelle arrivée de Plus belle la vie sur l’une des antennes du groupe si France Télévisions jette l’éponge (“Cette marque a un gros potentiel. Elle est produite par une équipe très expérimentée et fédère une large communauté de téléspectateurs. Elle a donc un intérêt pour un groupe comme TF1, comme elle en a pour nos concurrents, dont des plateformes à la recherche de contenus locaux forts et fidélisant”).

Ce qui suscite le plus la convoitise, c’est le retour de la Star Academdy à la rentrée. C’est Le Parisien qui a révélé l’info, expliquant que Nikos Aliagas est pressenti pour reprendre le rôle qu’il avait dans les précédentes saisons avant que Mario Barravecchia ne confie à La DH que le présentateur n’était même pas au courant d’un retour du programme à l’antenne.

Interrogé, Xavier Gandon, répond : “Nous ne confirmons pas le retour du programme. En revanche, nous confirmons réfléchir avec Endemol à ce que pourrait être une nouvelle version sur TF1 de la Star Academy.” Il pose cependant une condition : celle d’une “proposition éditoriale qui renouvelle suffisamment la promesse”. Le verdict tombera dans les semaines à venir, dit-il sans donner plus de précisions.