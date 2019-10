Dans le programme "La grande darka" du 21 septembre, Cyril Hanouna avait offert un voyage en Grèce à tout le public via la supposée compagnie aérienne Skyline Airways. Quelques jours plus tard, le public remportait un voyage à Marrakech via cette même compagnie. Mais il était vite apparu que les activités de Skyline Aétaient louches.

Dans les faits, il s'agit d'une fausse compagnie aérienne, qui ne possède aucun avion. La DGAC, la gendarmerie de l'air, a ouvert une enquête sur Skyline Airways en raison de ses pratiques floues.

Ce lundi, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna recevait Rayan Squaratti, le PDG de Skyline Airways qui est venu s'expliquer, après les révélations de ces derniers jours.

Le jeune garçon de 23 ans a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque. "Légalement, nous sommes une compagnie aérienne. Mais pour la DGAC, non. Ils ont dit qu'on était un courtier aérien. Juridiquement, on a pu faire vérifier par nos avocats que nous sommes bien une compagnie aérienne. On a pas de code IATA comme toutes les autres compagnies. C'est un code obligatoire pour faire des vols publics. On n'a pas de certificat de transport aérien. Cependant, on loue des avions car nous n'avons pas notre propre flotte", s'explique-t-il d'emblée.

Le PDG a évoqué la mauvaise orthographe que l'on retrouve sur le site, mais aussi les photos retouchées sur leur site web. Au lieu de parler de publicité mensongère, il parle davantage de "communication": "Chacun le voit comme il veut mais c'est de la communication", dit-il en parlant de cette photo d'un avion de AirBerlin retouchée car leurs avions ressembleront "identiquement à ce design-là". Le PDG de Skyline Airways a reconnu qu'ils avaient fait des erreurs de communication.

La DGAC, qui accuse Skyline Airways d'avoir vendu des vols factices, a annoncé qu'elle allait saisir la brigade de répression des fraudes (DGCCRF). Ce qui ne semble pas effrayer Rayan Squaratti qui a réaffirmé que “Tout est en règle, on attend la DGCCRF”

Bernard Sabbah, spécialiste du voyage dans "Ça peut vous arriver" sur RTL France, était présent sur le plateau pour confronter Squaratti. Il a notamment affirmé que Skyline Airways a peu de chance de fonctionner. Il a également tenu à préciser qu'il n'y avait eu, à ce jour, aucune arnaque. "Je ne comprends pas votre méthodologie. Vous commercialisez des vols pour appâter les clients mais vous n'avez pas les places ? […] Il n'y a pas arnaque mais il y a suspicion."