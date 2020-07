Sage au départ, devenu espiègle ensuite et aujourd’hui un peu plus machiavélique, le père Fouras est l’âme du fort Boyard dont il est le gardien. Surtout du trésor ! En 2011, il a quitté la vigie des lieux pour se cacher dans les entrailles de la forteresse. À l’exception de la première saison et de celle de 2002, c’est le danseur, acteur et producteur Yann Le Gac qui lui donne vie. C’est aussi lui qui a créé les épreuves de Koh-Lanta !

Avec le père Fouras et Félindra, Passe-Partout est l’un des personnages historiques du jeu de France 2. Il guide les candidats et gère le trousseau de clé des candidats. C’est aussi lui qui condamne la porte des épreuves quand le temps imparti est écoulé. Depuis la première saison et sans exception, le personnage est joué par le comédien André Bouchet que l’on peut aussi voir dans le clip de "Tristana", de Mylène Farmer.

