Comme le dit l'expression: "" Thibaut Roland, chroniqueur d', peut en témoigner. Contacté par nos soins, l'animateur explique l'escroquerie dont il a été victime suite à l'achat d'un smartphone en août dernier. "", explique Thibaut Roland.

C'est avec stupéfaction que l'animateur découvre, sept mois plus tard, en jetant un oeil à ses extraits de compte, que les sociétés Cyrana et SFAM lui retiraient, depuis lors, de l'argent sous forme de domiciliation. "On me retirait près de 150 euros par mois", explique-t-il.

Sans perdre un instant, Thibaut Roland a contacté le magasin Switch où il avait fait son achat des mois plus tôt. "J'ai téléphoné en disant que je travaillais pour On n'est pas des pigeons et que plusieurs téléspectateurs nous avaient déjà averti au sujet du problème que j'ai rencontré", raconte-t-il. "Dans l'heure, j'ai reçu un mail dans lequel il était écrit que j'allais être remboursé de la totalité de la somme qui m'avait été retirée, à savoir plus de 1000 euros!"

Morale de l'histoire : "Surveiller davantage ses extraits de compte!", lance l'animateur pour qui tout s'est finalement bien terminé.