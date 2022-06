Depuis cette semaine, la RTBF est à la recherche de danseurs (amateurs ou professionnels) pour une nouvelle émission de danse à la rentrée. "Le casting est ouvert jusqu’au 15 juillet, annonce le service public qui demande d’envoyer une démo vidéo d’une ou deux minutes max. Vous avez entre 8 et 88 ans, amateur ou professionnel, danseur en solo, en duo ou en groupe (max. 16 personnes), ce casting vous donnera l’occasion de montrer votre talent et votre passion ! Hip-hop, tango, danse classique, breakdance, country ou Bollywood, tous les types de danse sont permis. Et qui sait, vous serez peut-être les champions de cette toute première édition ? "

Selon nos informations exclusives, il s’agira de l’adaptation par Fremantle Belgium (pour la RTBF mais aussi la Flandre) de l’émission britannique The Greatest Dancer de la BBC. À savoir un show télévisé de concours de danse créée par Simon Cowell (X Factor, Got Talent, etc.) et produite par Syco Entertainment. Dans ce programme, on voit des danseurs jusque-là inconnus se produire en direct chaque semaine (avec un défi à la clé) devant un jury de quatre personnes et un public pour tenter de gagner 50 000 £ (près de 60 000 euros) et avoir une chance de se produire sur Strictly Come Dancing, un autre talent show de danse en Angleterre.

La 1re saison du programme a été diffusée sur la BBC One en 2019 et a été remportée par la danseuse solo de 14 ans Ellie Ferguson. Et la seconde en 2020. Un jury, un public qui vote et une battle finale à 4, tout cela ne ressemble pas à un Danse avec les stars à la belge mais plutôt à un The Voice de la danse, avec des jurés plutôt très bienveillants.