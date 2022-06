Koh-Lanta : le Totem maudit a livré son verdict mardi soir. Ex aequo lors du dépouillement du vote du jury final, François et Bastien ont remporté cette nouvelle saison sous le nez de Géraldine pourtant – étonnante – gagnante de l’épreuve des poteaux. Mais ce qui a beaucoup retenu l’attention des téléspectateurs, c’était la malédiction qui a frappé le fameux quatrième poteau – une première – sur lequel s’est hissé Bastien, repêché in extremis lors de l’épreuve d’orientation au détriment d’Ambre. Ils s’attendaient manifestement à une terrible malédiction. Ce qu’ils ont découvert n’a pas été tout à fait à la hauteur de leurs espérances.

Le cordiste a démarré l’épreuve avec un handicap face à Géraldine, Jean-Charles et François. Il avait une clavette en moins sur son poteau. Autrement dit, au lieu de débuter sur une plateforme de 20 cm sur 15 comme les autres, le cordiste avait les pieds sur une surface de 15 cm sur 15. Après une heure de jeu, il n’était plus que sur une plateforme de 10 cm par 15 alors que les autres n’avaient qu’une clavette en moins.

Costaud et habile à l’équilibre malgré pas mal de frayeurs, Bastien a tenu le choc jusqu’à ce que les autres candidats, tous encore sur leur poteau, finissent par avoir les pieds reposant sur la même surface que lui.



Les Téléspectateurs ont critiqué cette malédiction, ne la trouvant pas assez originale ou sévère. Ils sont nombreux à y avoir été de leur suggestion pour la prochaine fois, non sans une bonne dose d'humour que n'aurait pas renié Jonathan Cohen dans la série Le Flambeau, comme en témoignent les publications suivantes.



Pour savoir si les internautes ont été entendu par la production, il faudra attendre 2023. En effet, il n'y aura pas de deuxième saison cette année mais Denis Brogniart a annoncé le retour du jeu l'an prochain. Avec ou sans totem maudit?