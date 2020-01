Après le succès inter-planétaire de la série, le prequel sous le nom House of the Dragon

Depuis l’abandon du prequel emmené par Naomi Watts, les fans de Game of Thrones commençaient à désespérer d’un retour à Westeros dans un futur proche. Mais une bonne nouvelle vient de tomber. Le responsable de la programmation de HBO, Casey Bloys, a dévoilé que House of The Dragon, censé se dérouler 300 ans avant la série à succès, avançait bien. "Ils (George R.R. Martin et Ryan Condal, NdlR) sont actuellement en train de plancher sur l’histoire. Mon sentiment est qu’on devrait passer cette série sur antenne en 2022."