Pour la première fois en 5 ans, l’émission d’humour de la RTBF sera tournée sans public et… sans plateau

"On a annulé l’enregistrement du prochain numéro, nous confie Jérome de Warzée qui devait tourner le nouveau Grand Cactus ce mercredi 25 mars sans public. Mais il y aura bien une émission. Se mettre à 50 confinés dans ce studio, même sans public, avec tous les techniciens, accessoiristes, coiffeurs, maquilleurs et comédiens, aurait été totalement à l’encontre de tout ce qu’on préconise. Et ce serait un peu idiot !”

(...)