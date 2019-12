Repoussée à deux reprises, la première réunion du nouveau conseil d'administration (CA) de la RTBF s'est tenue ce vendredi dès 9h.

Comme de coutume, les 13 administrateurs (4 PS, 4 MR, 2 Ecolo 2 PTB et 1 CDH) avaient, notamment, la tâche de désigner leur nouveau président. L'ancien ministre de la Culture et de l'audiovisuel (de 2000-2003), Richard Miller (MR), était cité depuis quelques semaines mais c'est un administrateur Écolo qui a empoché la fonction : Baptiste Erkes.

L'Echo avait annoncé l'information ce jeudi soir mais il fallait encore attendre qu'elle soit officialisée par le vote du CA ce matin. C'est chose faite puisque Baptiste Erkes a été "élu à l'unanimité", selon une source proche du dossier qui précise qu'"un accord global sur plusieurs organismes de la Fédération Wallonie-Bruxelles est intervenu cette nuit."

Déjà observateur au sein du CA ertébéen ces cinq dernières années, Baptiste Erkes est responsable de la communication du think tank Etopia. Il succède à Jean-François Raskin (cdH) qui est l'administrateur-général de l'Institut des Hautes Études des Communications Sociales (Ihecs).

Écartés en 2014 du conseil, les écologistes reviennent en force puisque Murielle Frenay, conseillère provinciale à Liège, occupe également l'un des treize sièges autour de la table.

Pour rappel, le conseil d’administration de la RTBF est chargé de "veiller au respect de l’intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l’équilibre financier" du groupe audiovisuel public. Il établit un règlement d'ordre intérieur, approuve notamment le contrat de gestion de la RTBF, les comptes annuels de l’entreprise, la grille des programmes, définit sa politique générale ou encore établit des règles qui assurent l'indépendance des journalistes.

Le directeur de la communication du MR, Christophe Cordier, a réagi face à cette information:

"Lors de l’installation du nouveau Conseil d’Administration de la RTBF ce vendredi matin, Monsieur Baptiste Erkes (Ecolo) a été élu Président du Conseil, Monsieur Thomas Dermine (PS) premier vice-président et Monsieur Richard Miller (MR) deuxième vice-président.

En ce qui concerne la troisième vice-présidence, le MR s’est opposé à la proposition du PTB de nommer Monsieur Vincent Engel.

« En effet, sans préjuger de la qualité même de la personne, il nous apparaît déraisonnable d’élire à cette vice-présidence un membre d’un parti qui se revendique d’une doctrine qui n’a jamais brillé, loin s’en faut, quant à la défense de la liberté d’expression et la diversité d’opinions. Cette idéologie est plutôt connue pour avoir fermé des télévisions et des radios ou les avoir mises au pas », a déclaré Richard Miller, administrateur MR.

« Je ne peux comprendre que l’on puisse donner les clés d’un média public à un parti se revendiquant du communisme . Cette idéologie a montré son caractère liberticide. En tant que libéral, je serai toujours du côté de la liberté des médias et d’expression, et le MR n’a et n’aura pas la moindre complaisance à l’égard des populismes de gauche ou de droite », déclare Georges-Louis Bouchez, président du MR.

Le MR a dès lors proposé de nommer Madame Joëlle Milquet à cette vice-présidence.

Chaque administrateur vote en son âme et conscience. Et c’est bien Vincent Engel (PTB) qui a été désigné, par 7 voix, contre 6. Pour le MR, il s’agit d’un précédent inquiétant."