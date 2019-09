"Le concept du QG, ce sont deux amis de longue date qui s’assoient dans un fauteuil et interrogent des gens en allant chercher au plus profond d’eux-mêmes, confie le jeune vidéaste et acteur de 23 ans, Jimmy Labeeu. Pas de promo avec les artistes ici mais réellement rencontrer la personne comme on l’a déjà fait avec Kev Adams, Camille Lellouche ou encore Frank Gastambide. C’est comme si tu te posais dans un bar, buvais un coup et rencontrais quelqu’un à deux heures du matin. Parler, parler et s’amuser avec la personne. Aller chercher ce que les gens ne savent pas encore sur elle."

