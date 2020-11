Avant l’arrivée du reboot de la série Gossip Girl prévu pour 2021 sur la plateforme HBO Max, c’est celui de Sauvés par le gong (Save by the Bell) qui fait parler de lui depuis sa diffusion ce mercredi soir aux USA - veille de Thanksgiving - sur le service de streaming américain Peacock (NBC). L’action se déroule toujours au bahut de Bayside et tous les étudiants d’antan sont de retour trente ans après. À l’exception de Lisa Turtle (Lark Voorhies), Screech (Dustin Diamond) et Mr Belding (Dennis Haskins). Ce dernier a été remplacé par le Principal Toddman, incarné par John Michael Higgins.

Les autres, désormais tous quadragénaires, y dévoilent ce qu’ils sont devenus. À commencer par le playboy de Bayside, Zack (alias Mark-Paul Gosselaar), désormais gouverneur de Californie et qui a épousé Kelly (Tiffani Thiessen). Deux autres figures marquantes de la série culte des années 1990 sont aussi de retour : Jessie (Elisabeth Berkley) devenue proviseur du collège et Slater devenu coach sportif de l’établissement scolaire. Toujours incarné par Mario Lopez, ce dernier est surtout connu aujourd’hui pour présenter des émissions people sur la chaîne US Extra. Entre inégalités sociales, crêpages de chignons et clichés, Sauvé par le gong version 2020 - qui comprend dix épisodes - a surpris positivement les internautes américains en mettant en scène les enfants de Zack et Jessie, copies conformes de leurs parents.