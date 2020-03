C’était largement attendu : le report de Mourir peut attendre entraîne des déprogrammations en chaîne.

My Spy, avec Dave Bautista, est déplacé du 13 mars au 17 avril aux USA (rien n’a été communiqué pour une sortie belge). Miss, sur le concours Miss France, passe du 11 mars au 23 septembre. Le très attendu Rocks, initialement annoncé pour le 15 avril, est maintenant prévu pour le 17 juin.

Quant à Pinocchio de Matteo Garrone (avec Roberto Benigni) et La Daronne de Jean-Paul Salomé (avec Isabelle Huppert), programmés respectivement les 18 et 25 mars, ils sont tout simplement retirés du calendrier. Et ce n’est sans doute que le début. Une désertion des salles de cinéma est à prévoir, et cela devrait encore un peu plus renforcer l’attrait des plateformes de streaming.