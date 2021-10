"J’étais bien, moi, c’était la retraite avec mes animaux, la forêt, etc.", nous confie Christophe Willem (alias la Tortue), rencontré dans les loges de Cap 48, au sujet de son absence durant cinq années et l’album Rio qui avait fait un léger flop. Ca faisait longtemps, en effet, surtout qu’on est tombé en plein Covid. Ce qui m’a fait réfléchir à pas mal de choses et a beaucoup remis en question la direction de mon prochain album, sur lequel j’étais en train de travailler. Cette retraite et cet isolement m’ont donc plutôt été bénéfiques pour réorienter les choses. J’ai pris mon temps. Si j’étais revenu plus tôt, j’aurais bêtement été dans la continuité de mes précédents albums."