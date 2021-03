Depuis plusieurs mois, Michel Drucker est soumis à une stricte rééducation à la suite de son triple pontage coronarien. Le mari de Dany Saval avait d’ailleurs confié au Parisien être revenu de loin. "Mon cœur a été arrêté pendant quelques heures et branché à une machine. Là, j’ai réalisé que j’avais frôlé la catastrophe." Mais l’animateur de 78 ans avait toujours misé sur un retour dans le courant du mois de mars. Et c’est encore Le Parisien qui révèle cette fameuse date de come-back au Studio Gabriel (où il n’avait plus remis les pieds depuis le 14 juillet dernier) : à savoir le 28 mars, sur France 2. Sollicité par de nombreuses célébrités pour immortaliser ce retour à l’antenne, Michel Drucker ne pourra toutefois, mesures sanitaires obligent, s’entourer "que" d’une vingtaine d’humoristes. Mais seules quatre personnes pourront s’asseoir simultanément sur le mythique canapé rouge de l’émission.