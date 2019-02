Ce jeudi soir, pour la Saint-Valentin, RTL-TVI mettra à l’honneur l’un des plus beaux couples du 7e art, celui du chef-d’œuvre oscarisé La La Land. Mais avant que Sebastian Wilder et Mia Dolan ne foulent le parquet des rues de Los Angeles, Maria del Rio emmènera les téléspectateurs sur les traces du film à succès dans la fameuse cité des Anges. Une première sur la côte ouest des États-Unis pour l’animatrice du Good Morning de Radio Contact qui partage avec nous un voyage "à son image", c’est-à-dire rempli de fous rires, de gaffes et de bonne humeur.

(...)