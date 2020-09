Les différents participants apparaissent toujours les uns à côté des autres à l’écran mais ils restent physiquement chez eux pour jouer.

Contactée par nos soins, la chaîne privée nous apprend que ce mode digital sera encore d’application dans les prochaines semaines, en attendant une nouvelle décision du Conseil national de sécurité. "Nous tournons beaucoup moins d’épisodes pour pouvoir repasser à une version normale dès que cela sera autorisé", nous explique Wiet Bruurs, directeur des divertissements de RTL-TVI qui ajoute que ce changement a permis au jeu télévisé de se trouver un nouveau profil de participants. "Désormais, nous avons beaucoup plus de jeunes étudiants, ceux qui, en temps normal, ne peuvent pas se libérer en journée pour participer au tournage."

À tout cela s’ajoute également un nouveau décor "plus confortable" avec des écrans à réalité augmentée et des gradins qui permettront aux candidats d’être plus espacés et donc d’avoir une plus grande liberté de mouvement.