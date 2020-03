L’animateur propose une sorte de Vendredi tout est permis avec chaque humoriste, depuis la maison. Rigolades garanties !

Arthur s’est lancé dans un show d’humour… à la maison ! Après les concerts ou les humoristes qui se mettent en scène chez eux, l’animateur de TF1 a décidé de combiner tout cela dans un concept solidaire intitulé Show Must Go Home à découvrir sur Instagram et Facebook. "On ne sait pas ce que l’on fera chaque jour mais il y aura toujours quelque chose à raconter afin de vous divertir", assure-t-il dans une vidéo de lancement postée mercredi dernier. Et chaque jour, à 16 h 30, Arthur ramène du lourd ! Son Show Must Go Home a déjà accueilli Jarry, Issa Doumbia, Claudia Tagbo, Arnaud Ducret, Artus, Cartman, Booder, Florent Peyre et même un cours de danse de Chris Marquez. Succès d’audience assuré. "On essaye de vous changer les idées, sans être coiffé ni maquillé ! On vous montre la vraie vie."

Ce vendredi, Arthur a même reçu la visite surprise de Benny B et tous ont dansé sur le tube de notre rappeur bruxellois en remplaçant le refrain "Mais vous êtes fous, ohhh oui" par un "Restez chez vous, ooohh oui !" Un moment culte.