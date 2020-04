"La violence domestique est aussi pandémique que le coronavirus." Tel est le slogan de cette campagne où Eva Longoria, Olivia Wilde, Teri Hatcher, Jennifer Morrison ou encore Lisa Edelstein et Marcia Cross s’engagent contre les violences faites aux femmes pendant le confinement. La campagne choc Fighting For Life d’Alexandro Palombo sensibilise au fait que durant cette période, des femmes se retrouvent de force confinées avec des hommes violents. "Avec la perte de revenus et l’absence de relations sociales, l’isolement peut devenir mortel, déclare l’artiste milanais. Le virus n’est pas le seul danger."