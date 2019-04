En Belgique, il est question de près de 70 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Dans le monde, il est diagnostiqué annuellement chez 18,5 millions de personnes, soit une fois et demi la Belgique, avec 9,5 millions de décès selon les chiffres 2018 de l’Organisation mondiale de la santé. C’est la première cause de décès dans les pays industrialisés et à l’avenir une personne sur deux sera touchée par la maladie. Autant dire que la lutte contre le cancer est un enjeu majeur de santé publique.

Depuis 30 ans, le Télévie participe à la recherche scientifique en finançant des chercheurs et leurs projets. Chaque année, l’événement est attendu par le monde de la recherche car il est important, souligne Michaël Herfs, chercheur qualifié FNRS et coordinateur Télévie pour l’ULiège. "En région wallonne,explique-t-il, près d’un chercheur sur deux est payé par le Télévie. C’est le cas dans le laboratoire que je dirige. Les chiffres en disent bien plus qu’un long discours."

