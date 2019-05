Cela fait plus de 350 ans que la question divise : qui était donc l’homme au masque de fer, ce personnage incarcéré sous le règne de Louis XIV dont l’identité devait impérativement rester secrète ? Les hypothèses sont aussi innombrables que les œuvres qui en ont été tirées. Pour Alexandre Dumas, qui met en scène le masque de fer dans son livre Le Vicomte de Bragelonne, dernier volet de sa trilogie consacrée aux Mousquetaires, celui qui dont le visage ne pouvait être vu n’est autre que le jumeau du Roi Soleil, un frère qu’il fallait tenir à l’écart pour éviter qu’il ne conteste la légitimité du souverain. Depuis la parution de l’ouvrage par épisodes entre 1847 et 1850, cette version est devenue l’interprétation la plus répandue dans l’imaginaire collectif. C’est aussi celle qui a inspiré plus d’une dizaine de films à Hollywood qui raffole de ce genre de mythe. En témoigne celui diffusé ce soir sur La Deux dans lequel Leonardo DiCaprio interprète le double rôle de Louis XIV et de son jumeau. Mais dès 1929, une version muette avait déjà été tournée.

(...)