Alors que la vingtième saison est toujours en cours de diffusion, la production de Koh Lanta s'apprêterait à débuter le tournage du volet suivant. Selon le Figaro, celui-ci se déroulera aux îles Fidji, tout comme pour l'édition précédente. Mais la vingt-et-unième saison sera toutefois quelque peu différente. La production a en effet prévu de faire revenir d'anciens candidats auxquels se joindront des sportifs et des nouveaux venus.





La production aurait soigneusement sélectionné les anciens candidats qui pourraient faire leur retour. Ainsi, ce serait Teheiura (saison 11), Claude (saison 10) et Moussa (saison 3) qui devraient revenir sur vos écrans. Deux candidats de la saison 20, Victor et Béatrice, toujours en lice actuellement, pourraient également être présents dans ce Koh Lanta All Stars. Ce ne serait pas la première fois que la production annonce le retour d'un candidat dans une édition future alors que ce dernier est toujours en compétition. Ce fut déjà le cas l'année dernière avec Tiffany qui n'avait pas fini sa première aventure qu'elle était déjà prévue pour une suivante.