Le tournage de l'émission avait été interrompu à cause de la pandémie de coronavirus qui frappe le monde. Mais il a finalement pu reprendre, comme l'avait confié Guillaume Charles, directeur général des programmes de M6. On a interrompu le tournage pour les raisons que vous connaissez, et on va le faire repartir, en respectant bien évidement les consignes sanitaires. La course va continuer mais dans d'autres destinations", rapportait-il à Télé-Loisirs au moment de l'interruption.

Le tournage a bien repris mais a été frappé par un terrible drame ! Durant l'enregistrement de la semaine dernière, un automobiliste de 82 ans a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté deux véhicules venant en sens inverse. Dans l'une des voitures touchées, se trouvait une équipe de candidats, accompagnés d'un cameraman et d'un chauffeur. Dans l'autre, il y avait deux membres de la production et un autre chauffeur.

L'automobiliste de 82 ans n'a pas survécu et est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. L'un des candidats touché a passé deux nuits à l'hôpital. L'autre candidat et le cameraman sont rentrés à l'hôtel. Depuis cet accident, les deux candidats ont été éliminés sur décision médicale et tous les trois trois ont été rapatriés en France. Les deux chauffeurs turcs s'en sont sortis indemne.