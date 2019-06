La finale de Koh-Lanta, c'est ce soir! Qui de Clo, Maud, Cindy, Aurélien ou Steeve sera le grand champion de cette nouvelle édition ?

Parmi ces cinq aventuriers, deux seront éliminés à l'issue de l'épreuve d'orientation. Les trois derniers candidats s'affronteront sur les poteaux. Une fois cette épreuve finie, on découvrira le nom des deux finalistes. Les membres du jury final, auxquels s'ajouteront les trois candidats éliminés ce vendredi soir, voteront et choisiront le grand gagnant de Koh-Lanta, la guerre des chefs.

Il y a plusieurs mois, lors du tournage, les membres du jury final ont placé un bulletin dans une urne scellée par Denis Brogniart qui sera dépouillée à Paris. Entretemps, l'urne a été enfermée dans un coffre pour n'en ressortir que ce soir.

La production du jeu, Adventure Line Production, tente de tout mettre en place pour garder les votes secrets. Certaines règles changent par rapport aux conseils classiques: "il n'y a pas de cadreur derrière la caméra qui capte le vote de chaque aventurier", explique Alexia Laroche-Joubert, la patronne d'Adventure Line à puremédias.

Tout porte à croire que personne ne connait la tendance des votes. En vérité, deux personnes connaissent l'issue du vote: le producteur Julien Magne et le huissier de justice: "Quant à moi, je préfère le découvrir en direct, je demande donc à ne pas être au courant. Même Denis Brogniart ne le sait pas", précise Alexia Laroche-Joubert.

Dès lors, quid des candidats qui peuvent en parler entre eux et, peut-être être au courant avant tout le monde ? "Nous demandons aux aventuriers de ne pas divulguer leur vote. Il serait dommage et dommageable de divulguer aux téléspectateurs la fin prématurément. C'est pour cela qu'ils ont une clause de confidentialité dont les termes resteront confidentiels puisque cette clause ne concerne qu'ALP et les aventuriers", explique la patronne d'ALP.

Le grand gagnant de l'aventure devra être patient puisqu'il ne touchera les 100.000 euros que dans trois mois. Il sera d'ailleurs imposé sur cette belle somme: "Dans le cadre de leur contrat de travail et comme tout salarié, les sommes perçues sont assujetties à des impôts à payer", détaille encore Alexia Laroche-Joubert.