Selon l'équipe du Grand Cactus (désormais aussi sur TikTok) et notre ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, une quatrième vague d'infections au Covid frappe à la porte de la Belgique. Il était donc temps de réagir en humour à une semaine d'un nouveau comité de concertation qui risque de confirmer leurs dires avec l'explosion des contaminations au coronavirus.

"Bonsoir bande d'inconscients!", balance d'emblée Frank Vandenbroucke, incarné par le comédien Damien Gillard (qui avait déjà parodié Alexander De Croo dans un autre sketch hilarant), lorsqu'il débarque sur le plateau du Grand Cactus et remarque que personne ne porte de masques. "Je hume un cluster, je sens un corona!", poursuit-il en imitant un chien renifleur qui va finir par uriner sur Jérôme de Warzée et Adrien Devyver pour "marquer son territoire". "Vous êtes complètement malade", lui lance alors le meneur de bande. "Non, ça va j'ai 37,1", lui rétorque-t-il après avoir pris sa température.

Entre son accent flamand, ses mimiques et on en passe, la parodie de notre ministre de la santé est drôle surtout sur le sujet du Covid Safe Ticket. "Toutes les études le disent!" "Lesquelles?" lui demande le présentateur. "Les miennes!" lui rétorque un Frank Vandenbroucke sûr de lui. "Tu connais la maxime de la liberté s'arrête.." "Là ou commence celle des autres", poursuite Jérôme de Warzée. "Non, la liberté s'arrête quand j'ai décidé qu'elle s'arrête!", le reprend celui qui veut instaurer un CST même pour avoir accès à la voirie. "Sinon on tire à vue!" Et de proposer alors aux gens qui ne sont pas vaccinés de se déplacer comme... des yamakasis. "Qui cautionne ce genre de décision?", s'interroge le présentateur du Grand Cactus. Et c'est là qu'Yves Van Laethem (alias Kody), sur une musique de Star Wars, entre en scène.

Du gel, du Roi Lion et des spaghettis bolo

Entre le coup de peigne à 4 reprises (4e vague), le contrôle du CST qui fonctionne aussi pour connaître les précipitations météorologiques ("du gel, du gel, du gel") où un Jérôme de Warzée qui aurait le pass sanitaire d'un certain François Pirette, la suite du sketch -à revoir sur Auvio- est hilarante. "Le vaccin est comparable à une érection", balance ensuite Kody en virologue adepte de la 3e dose. "Scientifiquement, hein, précise-t-il ensuite. "Le vaccin est scientifiquement comparable à une érection. Quand elle dure, tout le monde en profite. Mais après, elle s'estompe."

Le final du sketch, qui passe de la vaccination enfantine (avec un Yves Van Laethem qui joue le gamin "cacaboudin" qui refuse de se faire vacciner) et la méthode pour vacciner à distance est à pisser de rire. Ceinture de chasteté, chanson du Roi Lion ou encore la manière très CST de manger des spaghettis bolognaise, tout y est. Fous rires garantis!

© CAPTURE RTBF