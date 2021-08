La semaine dernière, Bruno a s’est hissé à la deuxième place des plus grands champions des Douze coups de midi sur TF1, prenant la deuxième position occupée jusqu’alors par Christian Quesada. Ça cap n’a toutefois pas été évoqué à l’antenne, peut-être afin d’éviter de mentionner le nom de l’ancien candidat phare du jeu télé condamné, quatre ans après sa participation, pour corruption de mineures et détention et diffusion d’images pédopornographiques. “C’est après l’émission que je me suis rendu compte que je devenais officiellement deuxième du classement, a expliqué Bruno dans les colonnes de Télé Loisirs. Quand Eric (le numéro 1 actuel, ndlr.) l’avait dépassé, forcément, ça avait été mentionné parce qu’il devenait numéro 1. Là, ça s’est fait sans que moi-même je m’en rende compte.”

Si sur la Toile, beaucoup saluent la performance du jeune homme, certains internautes crient à la tricherie. Selon eux, Laura, l’autre candidate en lice, aurait eu une question beaucoup plus difficile et cela aurait joué sur sa défaite. “Il était évident qu’avec un chrono si prêt de Bruno, les deux dernières questions n’allaient pas être faciles pour Laura. Bien joué TF1 pour conserver Bruno !”, “Cette émission tellement truquée, j’étais certains que la fille aurait une question difficile”, “Les questions dures pour l’adversaire quand il ne reste que quelques secondes, on n’est pas dupes”, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux suite à l’énième victoire de Bruno.

Interrogé par Télé Star, le champion actuel a répondu à ces accusations. “Je n’ai rien vu de tout ça, parce que je ne suis pas sur Twitter. Après, certaines personnes trouvent des questions excessivement faciles parce qu’ils savent, et d’autres trouveront ça très dur. C’est arrivé plein de fois, que des candidats en face de moi aient des questions très dures. Parfois, ils savaient y répondre et pas moi, et vice-versa. Je suis sûr que je me suis trompé plein de fois à des questions que d’autres trouvaient faciles, et à l’inverse, j’ai dû trouver des réponses que d’autres n’avaient pas. C’est très difficile de juger le niveau des questions”, explique-t-il avant d’ajouter : “Moi, j’essaye de répondre à mes questions, je ne m’amuse pas à tenir un tableau pour évaluer la difficulté de mes questions et des questions de mes concurrents. Pour savoir si j’ai été favorisé, il faut demander à la production ! Si c’est le cas, ils ne me l’ont pas dit ! Je ne sais pas comment les questions sont choisies, je ne sais pas si une liste est programmée… Je me contente de faire mes émissions, et voilà !”