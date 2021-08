Avec 194 participations et 813.495 euros de gains, Bruno, alias "Fifou Dingo", se classe, depuis samedi dernier, à la seconde place des champions des 12 coups de midi et éjecte Christian Quesada, ses 193 participations et ses 809.392 euros de gains, à la troisième place du classement.

Cette étape symbolique n’a toutefois pas été évoquée sur le plateau du jeu télé, sans doute afin de ne pas mentionner le nom de Christian Quesada, ancien candidat phare condamné, quatre ans après sa participation, pour corruption de mineures et détention et diffusion d’images pédopornographiques. “C’est après l’émission que je me suis rendu compte que je devenais officiellement deuxième du classement, a expliqué Bruno dans les colonnes de Télé Loisirs. Quand Eric l’avait dépassé, forcément, ça avait été mentionné parce qu’il devenait numéro 1. Là, ça s’est fait sans que moi-même je m’en rende compte.”

“Cette émission est truquée”

Sur la Toile, la performance de Bruno n’est toutefois pas passée inaperçue, créant d’ailleurs le mécontentement de nombreux fans des 12 coups de midi. Jusqu’aux dernières minutes du numéro de ce samedi, les téléspectateurs voyaient, en effet, gagner Laura, l’une des candidates des jours, bien partie pour prendre la place de Bruno.

La jeune femme a toutefois raté la victoire de près en butant sur la question suivante : “Quel est le plus prestigieux des vins de la commune de Vosne-Romanée ?” Cette dernière a été jugée “trop difficile” par les internautes qui crient à la triche. “Il était évident qu’avec un chrono si prêt de Bruno, les deux dernières questions n’allaient pas être faciles pour Laura. Bien joué TF1 pour conserver Bruno !”, “Cette émission tellement truquée, j’étais certains que la fille aurait une question difficile”, “Les questions dures pour l’adversaire quand il ne reste que quelques secondes, on n’est pas dupes”, peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Il ne reste désormais plus qu’un palier à franchir pour que Bruno dépasse le record enregistré par Eric, à savoir 199 participations et 921.316 euros de gains, et devienne le premier grand Maître de midi.