Marc Pinilla, trois fois coach à The Voice Belgique (saison 2, 3 et 6) était donc le coach d'honneur de ce troisième Live. Le leader de Suarez, en ce moment en studio avec Maria Del Rio, était heureux de revenir sur le plateau de la RTBF où il avait emmené David Madi jusqu'au bout. "J'ai passé de merveilleux moments avec les talents, coaches et public, confesse-t-il, ému et intimidé. Et après que Bj Scott lance le défi aux autres coaches d'arriver en paillettes pour le prochain Live (lundi et non mardi car jour de match des Diables Rouges), place aux prestations des talents.

Un Borlée pour l'équipe de Typh

Pour son atelier avec ses talents, Typh Barrow a invité Jacques Borlée. Objectif? Gérer leur stress. Car entre le sport et la scène, même combat: le trac!

Résultats pour l'équipe Typh Barrow: Valentine (en reprenant Et Bam de Mentissa) a fait boum dans le coeur des téléspectateurs ainsi que Zélia (reprise de Tout va bien d'Orelsan). Quant à la voix grave envoutante de l'ukraineinne Diana (sur Video Games de Lana Del Rey), elle a été repêchée par sa coach. Mounir ne poursuit donc pas l'aventure.

Une prof d'improvisation pour Christophe Willem

Pour son atelier avec ses talents, Christophe Willem a opté pour une professeur d'improvisation pour lâcher prise et autre techniques de respiration. Fous rires garantis!

Résultats pour l'équipe de la Tortue: le public a choisi Rosalie (suite à sa reprise disco de Juliette Armanet avec Le dernier Jour du disco) et le duo Arthmony qui reprend avec émotion Dans ma tête de Saskia. Quant à Maysha, elle a bluffé son coach avec sa reprise éblouissante d'Edith Piaf, L'hymne à l'amour. Les larmes ont coulé sur le plateau de The Voice Belgique. Enola ne poursuit donc plus l'aventure.

Jérémie Makiese pour épauler Bj Scott

Pour son atelier avec ses talents, la Mama de The Voice Belgique a choisi de réaliser un workshop de composition avec son poulain et gagnant de l'année dernière, Jérémie Makiese. Le vainqueur de la saison 9 sera même notre représentant lors du concours Eurovision en mai prochain. "Respect"; "Il donne envie de se battre pour avoir le même parcours que lui", dixit les talents.

Résultats pour l'équipe de Bj Scott: Nora (avec sa rerpise de Crier tout bas de Coeur de pirate) mais aussi Raphael suite à sa prestation sur Dormir dehors de Daran et les chaises ont été repêché par les téléspectateurs. Quant à la Mama, elle a choisi de poursuivre avec son ovni Alec qui avait sublimé du Ed Sheeran (I see Fire). Adriana repart donc de la compétition.

Un ring et... les répétitions de la Sexion d'Assaut pour les talents de Black M

Pour son atelier, Black a "scotché la gueule" de ses talents comme dirait Bj Scott. Le rappeur les a d'abord emmené faire de l'exercice physique sur son ring d'entrainement... un défouloir avant d'aller aux répétitions de la Sexion d'Assaut avec notamment Lefa, Barack et Gims! L'occasion de rappeler à l'antenne que Black M sera absent la semaine prochaine dans son fauteuil rouge mais assure qu'un coach "très connu" et "que vous aimez beaucoup!" le remplacera lundi prochain. Surprise!

Résultats pour l'équipe de Black M? Sekina (avec son tableau fou sur Stand up de Cynthia Erivo) et Valentin avec son tableau androgyne sur Frozen de Madonna ont été repêché par le public. Quant à Black M, il a choisi de continuer avec sa "graine de star" Anae qui a sublimé du Amel Bent sur Tu n'es plus là. Roxane, Roxane, malgré sa prestation issue du film The greatest showman (à savoir le titre Never enough de Loren Allred) ne sera donc plus là au Live 4.

Lundi prochain, rendez-vous avec Clara Luciani en invité et Matthew Irons (Puggy) en coach d'honneur.