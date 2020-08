Le jour J est arrivé pour les fans des univers de Disney, qu’il s’agisse des traditionnels dessins animés, de la saga Star Wars ou encore des autres contenus de l’énorme catalogue de la marque (Pixar, Marvel, National Geographic, etc.). Les abonnements pour la plateforme Disney +, qui sera lancée en Belgique le 15 septembre, sont désormais disponibles, avec une offre de prélancement avantageuse. Jusqu’au 14 septembre, le prix est de 4,99 euros par mois au lieu de 6,99 euros. Cela revient, pour un abonnement annuel, à 59,99 euros contre 69,99 euros par la suite.

Dans son communiqué, Disney précise que les abonnés pourront profiter de la nouvelle plateforme sur tous les écrans, qu’il s’agisse des télévisions connectées bien entendu, mais aussi des smartphones, des consoles de jeux, etc. Tous les contenus seront proposés en haute définition et sans publicité, précise la marque aux grandes oreilles. Quatre flux simultanés seront disponibles, de même que la possibilité de configurer jusqu’à 10 profils différents, dont des spécifiques pour les enfants. Le téléchargement illimité sur 10 appareils est également de la partie.

"Mulan" et les autres

Disney déploie donc le grand jeu pour séduire et donner des sueurs froides au leader actuel du secteur, Netflix. D’autant que la nouvelle plateforme de VOD n’arrivera pas les mains vides. Il y a bien sûr tout le catalogue Disney, mais aussi des nouveautés exclusives, les Disney Originals. Parmi celles-ci figure la série The Mandalorian, de Jon Favreau, qui s’avère particulièrement réussie et prolonge efficacement l’expérience Star Wars. Sans compter la possibilité de voir le très attendu Mulan qui a été déprogrammé des salles de cinéma au grand désespoir (et à la colère!) des exploitants. Attention, l'abonnement ne suffira pas pour voir le film, il faudra encore mettre la main au portefeuille et allonger une trentaine d'eruos supplémentaires.

Pour en savoir plus, il convient de se rendre sur le site Disneyplus.com.