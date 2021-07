Clap de fin pour Estelle Denis sur L'Equipe. L'animatrice a fait ses adieux à la chaîne ce lundi, alors qu'elle signait sa dernière émission.

Après 4 ans à l'antenne de L'Equipe, où elle animait l'émission "L'Equipe d'Estelle", la journaliste débutera une nouvelle émission d'actualité et de débats sur RMC et RMC Story dès le 23 août. Et c'est avec beaucoup d'émotions qu'elle a fait ses adieux lundi soir.

Estelle Denis a remercié ses chefs, collègues et toute l'équipe du talk-show, qui lui ont offert des fleurs en direct pour l'occasion. "J’ai pas eu une seule journée où j’ai pas eu envie d’aller au travail et de vous retrouver tous. Voilà, ça a été 4 ans fantastiques, je vous aime tous. J’ai beaucoup ri avec vous, j’ai partagé des super moments, des moments plus difficiles, vous avez toujours été là pour moi et c’est hyper important", a déclaré l'animatrice au bord des larmes.

Son discours s'est ensuite terminé sous les applaudissements du plateau et sur le titre Je vole de Michel Sardou. "Merci à vous tous. On a vécu 4 ans fabuleux grâce à vous et grâce aux spectateurs, donc merci beaucoup. A bientôt pour de nouvelles aventures", a conclu Estelle Denis.

A la rentrée, c'est Grégory Ascher, qui prendra sa place à la tête de l'émission.