Pendant un an et demi, RTL-TVI a suivi Sandrine Corman, Alizée Poulicek, Véronique De Kock, Virginie Claes et Noémie Happart dans leur vie quotidienne. Le point commun entre ces cinq femmes ? Elles ont toutes été sacrées Miss Belgique, à des périodes différentes. Un titre qui leur sera gravé pour toujours…

"Je trouvais intéressant de montrer ce que certaines Miss étaient devenues en tant que femmes et en tant que mamans. Celles-ci nous ont ouvert les portes de leur maison et nous ont présenté leur famille dans un esprit feel good", explique Sandrine Corman, instigatrice de l’émission La Vraie vie des Miss, diffusée ce lundi soir sur la chaîne privée.