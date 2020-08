Tous les bénéfices de l'album seront reversés à l'Association Grégory Lemarchal, créée pour poursuivre le combat contre la mucoviscidose mené par Grégory.





Alors que, le biopic de Grégory Lemarchal, ex-gagnant de ladécédé d'une mucoviscidose à seulement 23 ans, sera diffusé demain sur La Une, on apprend qu'un autre hommage est rendu au jeune chanteur par ses anciens camarades du télécrochet. Certains d'entre eux se sont réunis pour préparer, un album qui sortira le 2 octobre prochain. Un extrait de ce dernier est déjà disponible sur Youtube. On y retrouve Tina, Morgan, Radia, Enrique, Gauthier, Sandy, John, Hoda, Francesca Antoniotti, Sofiane, Karima Charni, Lucie Bernardoni et Mathieu Johann.