Les animateurs ont tourné des capsules télé hautes en couleur, ce lundi, dans les studios de RTL House.

Ce lundi matin, il y avait comme un air de fêtes avant l’heure dans les couloirs de RTL House. Les animateurs de la chaîne entrent et sortent d’un studio télé avec un look très eighties . Tandis que Sandrine Dans s’affiche dans un costume qui pourrait faire de l’ombre à Desireless - et avec lequel " elle aurait été supercrédible dans un rôle de méchante de Disney " , lâche avec humour Sophie Pendeville -, Ludovic Daxhelet se la joue, lui, Marty McFly de Retour vers le futur .

À l’occasion de la diffusion du documentaire Whitney Houston : le destin brisé d’une diva , présenté par Laura Beyne le 2 janvier prochain sur RTL-TVI, la productrice Muriel Libert a invité plusieurs visages de la maison à danser sur "I wanna dance with somebody ", tube incontestable et très peps de la chanteuse américaine, aux côtés de l’ex-Miss Belgique et actuelle présentatrice météo. L’idée étant de créer des capsules vidéo de teasing avant la diffusion du documentaire retraçant la descente aux enfers de la star.

Au make-up, Maria del Rio se prépare à passer devant la caméra. La voix du Good Morning de Radio Contact ne peut s’empêcher de fredonner la chanson mise à l’honneur. Et pour cause, cette dernière lui rappelle une anecdote qui la fait encore rire aujourd’hui. " Quand on m’a proposé de jouer dans la Revue à mes 20 ans, je suis allée suivre des cours de chant. ‘I wanna dance with somebody’ était la première chanson sur laquelle je me suis entraînée. Je me suis filmée et, quand je me repasse cette vidéo, je pars toujours en fou rire ."

L’animatrice, vêtue d’une combinaison rose pour l’occasion, découvre son partenaire de danse une fois rentrée dans le studio. " Danser aux côtés de Mickaël (Miraglia, NdlR) , c’est déjà un risque en soi " , rigole celle qui ne rate pas une occasion de taquiner son camarade. " Oh, avec cette tenue, on dirait Gigi des Bronzés ! " lui rétorque alors le présentateur de Reporters.

Pour découvrir le résultat de ce tournage rempli d’énergie et de bonne humeur, les animateurs donnent rendez-vous aux téléspectateurs dès le 24 décembre et jusqu’au 2 janvier prochain sur RTL-TVI.