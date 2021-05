Onzième semaine dans. Une bouteille arrive sur le camp réunifié pour annoncer quelle sera l'épreuve de confort. Les aventuriers encore en lice découvrent que cette dernière sera celle des sacs. Bien connue des fans de l'émission. Elle prend la forme d'un parcours en quatre étapes. Les femmes ont des sacs de trois kilos à porter, les hommes des sacs de six kilos. Lors de cette épreuve, Maxine brille. Magali et Lucie sont les premières aventurières éliminées.

Denis Brogniart annonce la récompense du gagnant : une nuit dans un hôtel de luxe à Bora Bora avec vue sur le volcan. Maxine est ravie et choisi d'être accompagnée par Arnaud, très méritant selon elle.

Sur le camp réunifié, Flavio a peur de voir son nom sortir au prochain conseil en tant qu'ex-Jaune. Certains lui reprochent de vouloir trop faire sur le camp pour que tout le monde ait une bonne image de lui. "Flavio est plus investi car tous ses anciens camarades jaunes sont partis. (...)J’aurais fait le meme a sa place", dit Jonathan.

L'épreuve d'immunité requiert de l'équilibre et de la dextérité. Arnaud gagne tandis que Flavio et Magali, arrivés derniers, doivent s'affronter en duel. La coach sportive remporte le face-à-face, échappant ainsi une élimination directe. Pour Flavio, l'aventure s'arrête. "Ce qui me frustre, c'est que je pars aux portes de l’orientation", confie Flavio. "Je ne peux en vouloir qu’à moi-même. J’assume."

Au Conseil, tout se joue entre Lucie et Magali. La championne de MMA part toutefois avec une longueur d'avance puisqu'elle dispose d'une arme secrète. Elle vote deux fois et vole le vote de Magali qui n'est visiblement pas surprise par ce geste. Son action est déterminante et la sauve d'une élimination. Avec quatre voix contre elle, et seulement trois contre Lucie, Magali quitte l'aventure sans dire "merci" ni "au revoir" aux autres aventuriers. "Je me sens en colère et trahie par l'ensemble de l'équipe des Rouges", déclare-t-elle avant d'ajouter regretter de ne pas s'être imposée davantage.