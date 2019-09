TF1 n’avait pourtant pas lésiné sur les moyens pour doper la dixième saison de son programme phare : Danse avec les stars. Avec des personnalités comme l’aventurier de Koh-Lanta Moundir et surtout l’ex-reine du X Clara Morgane, le casting des candidats est plus relevé que lors des deux dernières saisons.

C’était manifestement insuffisant pour donner un coup de fouet aux audiences. Cette première n’a rassemblé que 3,6 millions de téléspectateurs, soit 19,8 % de parts de marché, un plus bas historique. Jamais le programme n’a eu si peu de succès pour son lancement. C’est un million de personnes en moins que l’an dernier et deux millions de moins que lors de la première de la saison 7 ! De quoi se demander si le concept n’a pas fait son temps…

Avant de tirer toute conclusion, il faudra attendre la suite des événements car malgré ces audiences plancher, le contenu, lui, s’est montré à la hauteur des attentes des fans. À commencer par la prestation de Clara Morgane, l’atout glamour de cette saison 10. Au bras de son partenaire Maxime Dereymez, elle a enflammé le parquet de Danse avec les stars avec un tango des plus chauds sur la reprise d’"Africa" de Julien Doré. En quelques minutes, elle a mis dans sa poche tout le jury, dont les impitoyables Shy’m et Chris Marques, tous deux impressionnés par le niveau de difficulté technique de sa première prestation. "Une chorégraphie incroyablement difficile qui n’avait rien à faire dans une première émission", s’est exclamé ce dernier, tandis que son comparse Jean-Marc Généreux la gratifiait d’un "Tu es ici pour rester". Le jury lui a attribué un 32/40.

Attention cependant à la concurrence. Si Moundir a quelque peu déçu avec 24 points récoltés, le nageur Sami El Gueddari, épaulé par Fauve Hautot, a aussi subjugué les juges avec une prestation tout aussi endiablée. Avec 32/40, il n’est pas non plus là pour faire de la figuration.

Idem pour l’acteur Azize Diabaté (Les Bracelets rouges) qui, associé à Denitsa Ikonomova, a montré une grande marge de progression tout en recueillant un 31/40. Liane Foly et Linda Hardy suivent avec respectivement 27/40 et 26/40. Un seul candidat a été mis en échec, il s’agit du journaliste sportif Yoann Riou qui avec 19/40 s’est classé dernier. "On a vu Austin Powers, Benny Hill et Charlie Chaplin dans le même corps", lui a lancé Jean-Marc Généreux, soulignant l’énergie déployée par le journaliste sportif mais aussi le fait que question danse, c’était le vide…

Côté show et chaud, les téléspectateurs ont aussi noté la prestation de Shy’m qui bien que juge a attiré tous les regards avec le vertigineux décolleté qu’elle arborait. Quand on vous dit que TF1 a mis tous les atouts de son côté pour booster ses audiences, ce sont vraiment tous ses atouts !