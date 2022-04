En pleine finale de sa saison anniversaire, la RTBF a annoncé que la prochaine saison de The Voice serait une version "Kids". Et au vu des audiences en chute constante durant cette saison 10 des adultes, on comprend mieux pourquoi le service public veut revenir à une version qui avait attiré en moyenne 420 000 fans en 2020.

Rien que sur la finale de ce mardi soir, le sacre d’Alec a été suivi par seulement 255 667 téléspectateurs sur La Une (la pire audience pour une finale en 10 saisons selon les chiffres du CIM). À titre de comparaison, il y a pile un an, lors de la finale de la saison 9 du 13 avril 2021, 392 887 personnes avaient partagé la victoire de Jérémie Makiese. L’édition de notre représentant à l’Eurovision avait été suivie en moyenne par 380 000 téléspectateurs soit 28,1 % de parts de marché. Cette année, saison anniversaire, les audiences ne sont donc pas du tout à la fête… En effet, 292 299 téléspectateurs ont suivi, en moyenne, la saison des nouveaux coachs Black M et Christophe Willem. Soit près de 90 000 (87 647) personnes en moins par soirée. Certes, en face, il y avait Koh-Lanta ou parfois des matchs de foot. Mais si les Blinds Auditions avaient bien démarré avec une moyenne de 350 000 par soir (dont un pic à 380 000), les K.O. (moyenne de 268 095) et surtout les Lives (moyenne de 237 393 dont le pire score lors de la demi-finale avec à peine 214 000) ont mis K.O. The Voice Belgique 10.