Quel frimeur ce Cyril Hanouna. Jeudi, il a présenté Touche pas à mon poste avec des lunettes de soleil visées sur le nez. Comme si du jour au lendemain ses yeux ne supportaient plus la lumière des spots du plateau.

Pas du tout. Le présentateur a très vite expliqué pourquoi il était affublé de cet accessoire inhabituel pour lui lorsqu’il anime son émission. C’est la faute de Franck Appietto, le président de C8. C’est lui qui a recommandé à Cyril Hanouna l’utilisation d’un crème à la vitamine pour vitaliser sa peau. “Je n’en avais plus pendant un mois donc je ne la mettais plus et hier soir, je me fais un kiff, je mets la crème. J’avais une peau magnifique. Et là, ce matin, je me suis réveillé, j’avais les yeux de Castaldi. Le pire de ce qu’il pouvait m’arriver.”

© D.R.

Les yeux de Benjamin Castaldi, c’est-à-dire des yeux boursouflés. “Je connais votre vie maintenant, Benjamin. Comment vous avez fait pour vivre autant avec des yeux comme ça ?”, s’est demandé l’animateur. Loin d’être amusé par la situation, il n’a pas caché une certaine angoisse : “Pour l’instant je vous vois bien mais sans rigoler je suis très très inquiet oculairement.”

L’inquiétude, c’est aussi du côté des fans belges de TPMP qu’elle se manifeste. Cyril Hanouna s’est exprimé à propos d’une interview accordée à Europe 1 par Franck Appietto. Lors de celle-ci, le patron de la chaîne C8 a manifesté son intention de déplacer la diffusion de Touche pas à mon poste sur Canal +. Cela signifiera pour les téléspectateurs belges qu’ils ne pourront plus voir le programme, la chaîne n'étant pas disponible chez nous. “On ne sait pas ce qu’il peut se passer, a fait savoir Hanouna. Si la direction du groupe me dit, on a besoin de toi sur Canal +, je ferai ce qu’ils me diront. Sachez-le, quoi qu’il arrive, on sera en clair.”

C8 change de style

Pourquoi TPMP devrait changer de crémerie ? Parce que C8 est en pleine refonte de ses programmes. La chaîne a officialisé son repositionnement et entend devenir une télévision familiale et feel good. Un nouvel habillage antenne sera d’ailleurs proposé aux téléspectateurs dès ce samedi 17 avril. C’est la première étape qui doit conduire à une nouvelle ligne éditoriale. Frank Appietto veut que C8 devienne “solidaire et utile”. C’est ainsi que l’ancien rendez-vous de France 5 La maison France 5, de Stéphane Thébaut, va débarquer sur C8, accompagné de Tania Bruna-Rosso. J’apporte le dessert, autre nouveauté, verra un livreur parcourir la France à moto pour mettre en valeur les spécialités locales, etc.

Sur Canal +, Touche pas à mon poste, qui porte les audiences de C8 depuis 10 ans, pourrait bénéficier d’un traitement de faveur en s'invitant dans la case de l’access suite au départ d’Yves Calvi indique Pure Médias. Si le scénario venait à se confirmer, c’en serait terminé de TPMP pour les téléspectateurs belges. À moins que BeTV ne reprenne le rendez-vous, en clair, comme Canal + Belgique le faisait à l’époque pour Nulle Part Ailleurs.