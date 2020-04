Combien de temps les êtres humains passent-ils chaque jour en moyenne devant leur téléviseur ? Voilà une question à laquelle il y a désormais une réponse grâce au rapport One TV Year in the World réalisé par Glance pour l’année 2019. Selon l’étude, "la durée d’écoute individuelle (DEI) mondiale de la télévision s’établit à 2 h 48 sur le téléviseur et reste relativement stable sur le long terme", peut-on lire sur le site de Médiametrie .

(...)