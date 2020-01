La RTBF mise sur la nouvelle génération de l’humour made in Belgium avec leur websérie Les Anonymes (on en connaît tous un). Et des guests comme Kody, Laurence Bibot ou Pablo Andres.



"Emilie Croon, Gaetan Delferière et Florent Losson sont des jeunes qui m’inspirent confiance", nous glisse Kody, l’un des humoristes du Grand Cactus, au sujet du trio de scénaristes, humoristes et acteurs de cette websérie intitulé Les Anonymes (on en connaît tous un) dont la diffusion est prévue en septembre 2020 . "Ils donnent un nouveau souffle. Ce n’est pas une nouvelle génération mais plutôt une chouette nouvelle promo. On est peut-être de la même génération mais pas de la même promo dans le sens où on a un peu d’avance sur eux… Mais on a tous besoin de s’alimenter et partager nos expériences. Parce qu’on est justement de la même génération, on doit être des moteurs les uns pour les autres."

(...)