Passionnés par la musique depuis leur plus jeune âge, Samuel et sa sœur Pauline, deux Belges originaires de Namur, se sont présentés individuellement aux Auditions à l’aveugle, ce samedi dans The Voice, la plus belle voix sur TF1.

Le jeune homme de 22 ans, ancien candidat de The Voice Belgique, se met dans la position la plus difficile en ouvrant le bal. Pour impressionner les coachs, il reprend Ville de Lumière de Gold. Malheureusement, le stress a joué en sa défaveur. “Il manquait une prise de risque, une liberté”, déclare Vianney avant de rassurer le talent : “Ce n’est pas un échec du tout.” De son côté, Florent Pagny explique à quel point la position de coach est difficile. “On cherche énormément d’émotion et vous avez à peine deux minutes donc, c’est compliqué.”

Les fauteuils se retournent pour sa sœur

“Très déçu”, Samuel peut toutefois vivre l’aventure à travers le parcours de sa sœur cadette qui, elle, a été buzzée après avoir offert aux coachs une version grave d’Utile, une chanson de Julien Clerc. “C’est mon lot de consolation”, explique le jeune homme.

Pour l’étudiante en sciences sociales, tout n’est toutefois pas encore gagné. Il faudra qu’elle montre ce qu’elle a dans le cœur, comme dirait son coach. “J’ai hésité à me retourner. Je suis venu alors que je ne suis pas encore totalement convaincu”, déclare Vianney. “On passe à côté de ce que tu peux vraiment donner. Je reste un peu sur ma faim. […] Mais, il y a quelque chose chez toi.”

Une chanson sur l’après- “The Voice”

Si Samuel est fier de voir sa sœur intégrer l’équipe de Vianney, le jeune homme a vécu le contrecoup de son élimination. “J’ai pensé tout arrêter après mon passage dans l’émission. Je me suis dit, c’est fini pour moi la musique, ça me fait trop mal”, confie-t-il.

Mais la raison et surtout, la passion, a rapidement repris le dessus. Après avoir réalisé plusieurs albums de A à Z, le Namurois s’est remis au travail. Le 2 avril prochain, il sortira Je fais semblant, un nouveau single. Disponible sur les plateformes, celui-ci relate son histoire dans The Voice.

Et comme on dit jamais deux sans trois, il n’exclut pas non plus une inscription à la prochaine saison du télécrochet français.